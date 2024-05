Brescianini | Sommer bravo! Di Francesco ci ha detto una cosa

(Di venerdì 10 maggio 2024)è stato intercettato allo stadio Benito Stirpe dopo il triplice fischio di Frosinone-Inter, sfida che ha aperto la terzultima giornata di Serie A e vinta dai Campioni d’Italia con un rotondissimo 0-5. Ecco quanto dichiarato a caldo a DAZN TESTA ALTA – Marcoha parlato così dopo Frosinone-Inter: «Penso abbia ragione il mister, purtroppo è andata così stasera. Dobbiamo non mollare e guardare avanti. Bisognava sfruttare meglio alcune occasioni, bisogna dire che è stato. Di sicuro ci è mancata quella cattiveria nel voler fare gol a tutti i costi, ma bisogna andare avanti. Siamo un gruppo giovane ma sappiamo che dobbiamo raggiungere l’obiettivo comune. Questa nostra spensieratezza in alcune partite si è vista, in questa il risultato è stato bugiardo ma dobbiamo essere più cinici e ...

