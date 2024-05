Frosinone-Inter 0-5 - statistiche | particolare dato sui tiri in porta!

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’vince contro ilcon il risultato di 5-0 e fa divertire i tifosi al Benito Stirpe.suiindella squadra nerazzurra: ecco tutte le– L’vince contro ilcon il risultato di 5-0 chiudendo in bellezza al Benito Stirpe. Segnano proprio tutti, dal primo tempo fino alla fine della gara è uno spettacolo nonostante una prestazione non proprio di alto livello. Ledi quest’oggi infatti ne sono una prova: 5 gol in appena 5inper i nerazzurri, che insolitamente hanno subito tanto. 17deldi cui 8 in: ...

L’Inter vince in rimonta contro l’Udinese per 1-2 e si avvicina ulteriormente alla conquista dello scudetto. Anche dal punto di vista statistico, il dominio della squadra di Inzaghi è evidente statistiche – L’Inter vince contro l’Udinese con una ...

''La nostra casa è in festa'': Marica Pellegrinelli annuncia la nascita della figlia e svela il suo particolare nome - ''La nostra casa è in festa'': Marica Pellegrinelli annuncia la nascita della figlia e svela il suo particolare nome - Marica Pellegrinelli, ex di Ramazzotti, parto segreto e grande annuncio: sesso e nome (stranissimo) L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha dato alla luce la sua terzogenita dieci giorni fa, ma l’annuncio è ...

Dati biometrici dei dipendenti: quando è lecito il loro uso in azienda - Dati biometrici dei dipendenti: quando è lecito il loro uso in azienda - I sistemi di riconoscimento biometrico, utili per l'efficienza aziendale, devono essere impiegati con cautela, soprattutto per la rilevazione delle presenze e l'accesso ad aree sensibili, garantendo l ...

Privacy, il trattamento di dati particolari tra carenze tecniche e culturali - Privacy, il trattamento di dati particolari tra carenze tecniche e culturali - In alcune recenti pronunce del Garante i profili di responsabilità nelle violazioni del trattamento dei dati “particolari” riferibili alla salute dei cittadini ...