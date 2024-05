Serie A - lotta salvezza | Lecce verso il traguard - Sassuolo ci cre -e, 7 squadre in 8 punti Calendari a confronto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Mancano tre turni per terminare la corrente stagione diA. Saranno tre giornate decisive per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a...

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Frosinone-Inter , che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Frosinone. Partita valida per la 36ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. ...

Serie A: l'Inter si ricorda di essere l'Inter dopo l'amnesia con il Sassuolo e straccia il Frosinone (5-0) - serie A: l'Inter si ricorda di essere l'Inter dopo l'amnesia con il Sassuolo e straccia il Frosinone (5-0) - Dopo aver lasciato tre punti al Sassuolo l'Inter non fallisce a Frosinone, sbanca lo Stirpe ed inguaia i gialloazzurri di Di Francesco, sempre in lotta per non retrocedere in B. Stavolta i campioni d’ ...

L’Ascoli è retrocesso in Serie C - L’Ascoli è retrocesso in serie C - ASCOLI PICENO. L’Ascoli è ufficialmente retrocesso in serie C: i bianconeri chiudono la stagione con una vittoria, in casa, contro il Pisa di Alberto Aquilani. Ma questo non basta, visto che hanno ...