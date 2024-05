Hi-Fi Rush e The Evil Within bombardati di recensioni positive su Steam in protesta a Microsoft

(Di venerdì 10 maggio 2024) Alcuni fan hanno deciso di manifestare tutto il proprio dissenso dopo l’inaspettata chiusura di Tango Gameworks, team di sviluppo di Hi-Fi, bombardando i giochi del team di sviluppo giapponese dellesu. Ebbene sì, dopo cheha deciso di chiudere appena qualche giorno fa Tango Gameworks, Arkane Austin ed altri due team di sviluppo, una consistente fetta di giocatori ha escogitato un modo per rendere chiaro il proprio dispiacere per questa triste novità. E come riportato da Gamingbolt, una fetta di fan si è organizzata sulle varie piattaforme social per pubblicare in massa dellesudei vari giochi di Tango Gameworks, inserendo sul celeberrimo store digitale di Valve delle valutazioni ...

La chiusura di Tango Gameworks da parte di Microsoft sta facendo chiacchierare e non poco la community, con in tanti che sono rimasti totalmente sorpresi da questa novità viste le dichiarazioni condivise dalla stessa società americana appena ...

Jason Schreier ha rivelato che Arkane Austin stava lavorando ad un nuovo gioco immersive sim come Dishonored (forse era un nuovo capitolo della serie), mentre Tango Gameworks era alle prese con lo sviluppo di Hi-Fi Rush 2. Il giornalista è un vero ...

Ieri, 8 maggio, come un fulmine a ciel sereno, Microsoft ha deciso di chiudere ben 4 studi di sviluppo, senza alcun preavviso. Uno dei quattro è proprio Tango Gameworks , la madre del rhythm game Hi-Fi Rush . Secondo un report, prima di essere ...

