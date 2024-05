Addio a Paolo Zucchello - storico ambulante di alimentari al mercato | il 17 marzo era mancato il papà Artur - pioniere del rugby

Treviso in lutto per la morte di Paolo Zucchello , uno dei volti più noti del mercato della “piazza dei Fioi” a Treviso . Zucchello è morto martedì sera a causa di un Malore improvviso a 60 anni . Per tutti “Formajo”, soprannome che gli era stato ...

Villorba rugby in lutto: si è spento Mauro Zanatta - Villorba rugby in lutto: si è spento Mauro Zanatta - VILLORBA (TREVISO) Un pallone marchiato con la scritta Villorba Rugby. L’addio a Mauro Zanatta, mancato a 61 anni a causa di una leucemia, passa anche attraverso l'immagine che la ...

Malore improvviso, Treviso piange Paolo Zucchello, storico ambulante del mercato - Malore improvviso, Treviso piange paolo zucchello, storico ambulante del mercato - TREVISO - E’ mancato improvvisamente martedì 7 maggio per un malore improvviso, paolo zucchello, conosciuto da tutti come “Formajo” ...

Malore improvviso per Paolo Zucchello, morto a 60 anni per infarto ambulante mercato di Treviso, a marzo era mancato il padre - Malore improvviso per paolo zucchello, morto a 60 anni per infarto ambulante mercato di Treviso, a marzo era mancato il padre - Treviso in lutto per la morte di paolo zucchello, uno dei volti più noti del mercato della “piazza dei Fioi” a Treviso. zucchello è morto martedì sera a causa di un malore improvviso a 60 anni. Per tu ...