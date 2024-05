Venezia Entra nel negozio di kebab e chiede di andare in bagno - al rifiuto scatta il caos | spacca i bicchieri e aggredisce i gestori Rissa finisce in un lago di sangue

Salvini al Salone del Libro, bellissimo, spero cresca - Salvini al Salone del Libro, bellissimo, spero cresca - TORINO, 10 MAG - "E' un Salone bellissimo, spero che i numeri crescano. E' importante che dia spazio non solo alle grandi case editrici, ma anche alle piccole voci controcorrente e controvento". Il vi ...

Pietrangelo Buttafuoco conferma Barbera alla Mostra Cinematografica di Venezia fino al 2026: «Con lui, immediata sintonia» - Pietrangelo Buttafuoco conferma Barbera alla Mostra Cinematografica di venezia fino al 2026: «Con lui, immediata sintonia» - La carica di direttore artistico del Settore Cinema della Biennale che Barbera ricopre ininterrottamente dal 2011 proseguirà nelle annate 2025 e 2026 ...

Demolisce bagno per disabili per ampliare bancone, locale chiuso - Demolisce bagno per disabili per ampliare bancone, locale chiuso - Demolisce il bagno destinato alle persone diversamente abili per ampliare il bancone per la vendita di bevande. Una decisione che al titolare di un bar del centro di Vibo Valentia, è costata 5.000 ...