Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami per la quarta volta consecutiva. Battuto l’australiano Christopher O’Connell per 6-4 6-3 in un’ora e 51 minuti: si tratta della decima volta ai quarti in un 1000 nella ...

L’Italia si è piazzata in seconda posizione nella staffetta 4×100 alle World Relays: Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sono riusciti a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi con una prova solida, senza rischiare più ...

Dopo la festa-beffa il Roda perde lo scontro diretto: il Groningen è in Eredivisie - dopo la festa-beffa il roda perde lo scontro diretto: il Groningen è in Eredivisie - Pochi giorni dopo un`invasione di campo nata per un errore dello speaker, per il roda arriva anche la beffa. La squadra di seconda divisione olandese si stava giocando.

Tijani Babangida gravissimo dopo un incidente in Nigeria: morto il fratello Ibrahim, anche lui ex calciatore - Tijani Babangida gravissimo dopo un incidente in Nigeria: morto il fratello Ibrahim, anche lui ex calciatore - Tijani Babangida coinvolto in un tragico incidente stradale in Nigeria: è in condizioni gravi, morto il fratello Ibrahim ...