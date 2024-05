Bisseck e la crescita all’Inter | Prima settimana che fatica! Vi spiego

(Di venerdì 10 maggio 2024)dopo Frosinone-Inter terminata sul punteggio di 5-0, in un’intervista su DAZN ha parlato della suasvelando un retroscena dopo il suo arrivo.IN NERAZZURRO – Yanndopo Frosinone-Inter ha parlato così: «Non è stata una partita facile, anche loro hanno avuto le loro occasioni. Ma alla fine ha vinto la squadra con più qualità e che ha giocato meglio. Io cresciuto quest’anno? Ricordo laqui in Italia, ho fatto unaenorme perché l’aspetto tattico è difficile da imparare specie per un difensore. Ma ho imparato tanto, ho fatto meglio di quanto mi aspettassi, sono molto contento. Record di punti? Andiamo di partita in partita. Noi vogliamo vincere tutte le partite!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Gol e spettacolo a Frosinone, l’Inter dilaga per 5-0 - Gol e spettacolo a Frosinone, l’Inter dilaga per 5-0 - FROSINONE (ITALPRESS) - dopo aver lasciato tre punti al Sassuolo l'Inter non fallisce a Frosinone, sbanca lo Stirpe ed inguaia i gialloazzurri di Di Francesco, ...

Bisseck a Inter TV: “Ottima gara: allenatore contento, giocatori contenti. Sono pronto a…” - bisseck a Inter TV: “Ottima gara: allenatore contento, giocatori contenti. Sono pronto a…” - Il commento del giocatore nerazzurro dopo la vittoria contro il Frosinone in trasferta. Le sue parole al fischio finale.

L'Inter schianta il Frosinone (0-5), Lautaro torna al gol dopo due mesi: in rete anche Frattesi, Arnautovic, Buchanan e Thuram - L'Inter schianta il Frosinone (0-5), Lautaro torna al gol dopo due mesi: in rete anche Frattesi, Arnautovic, Buchanan e Thuram - Il Frosinone sbaglia troppo in fase offensiva, l’Inter ringrazia e ritrova i tre punti dopo le polemiche per l’inattesa (e clamorosa) sconfitta contro il Sassuolo. Segnano ...