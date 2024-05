Restano gravi le condizioni del poliziotto accoltellato a Milano

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Pietre lanciate contro i treni in transito e sulla strada sottostante, senza apparente motivo. Sono le 23.20 quando Hasan Hamis attira su di sé le attenzioni alla stazione ferroviaria di Lambrate, periferia est di. Quelle in primis di due agenti scelti della polizia ferroviaria, in servizio allo scalo, e poi di altri quattro colleghi della squadra Volante della questura, tra cui il vice ispettore Christian Di Martino. È il 35enne capo scorta della volante Zara quarto turno a finire da lì a pochi minutitre volte da Hamis e poi in ospedale dove è ricoverato inssime. Di Martino - come si ricostruisce dal verbale di arresto del 37enne di origini marocchine - con il taser ha esploso due colpi raggiungendo Hamis all'altezza del busto e del polpaccio destro, ma le scariche ...

L'attore più pagato di Hollywood si aggira per Milano portando a spasso il cane come un turista qualsiasi, attirando l'attenzione di turisti e milanesi. Si trova nel capoluogo milanese per girare un film in Stazione Centrale.Continua a leggere

AGI - Pietre lanciate contro i treni in transito e sulla strada sottostante, senza apparente motivo. Sono le 23.20 quando Hasan Hamis attira su di sé le attenzioni alla stazione ferroviaria di Lambrate, periferia est di Milano . Quelle in primis di ...

Si è svegliato , Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato nella stazione di Lambrate, a Milano , da un marocchino 37enne che stava tirando pietre ai passeggeri dei treni. Le condizioni del 35enne vice ispettore intervenuto in soccorso ...

Conte, il comizio-show a Milano. E lancia una call pubblica sull'Ai - Conte, il comizio-show a milano. E lancia una call pubblica sull'Ai - “Benvenuti. Noi non ci arrendiamo a un’Italia e un’Europa trascinate in guerra”. “No all’invio di ulteriori armi, no a una guerra dagli esiti imprevedibili”. “Chi è candidato con noi sarà un costrutto ...

Quanto costa vivere a Milano - Quanto costa vivere a milano - Hai mai pensato di andare a vivere a milano Come in molti sanno, acquistare un immobile in questa città è particolarmente costoso. Anzi, il prezzo di una ...

Chi esce e chi resta da A&O Sherman in Italia - Chi esce e chi resta da A&O Sherman in Italia - La fusione tra Allen & Overy e Shearman & Sterling sembra ...