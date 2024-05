Inzaghi | Record Inter? Uno stimolo - ne vogliamo raggiungere uno!

(Di venerdì 10 maggio 2024)prosegue il giro diviste dopo Frosinone-, la terzultima partita del trionfale campionato dove si è celebrato lo scudetto diciotto giorni fa nel derby. Ecco le sue parole aTV. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonenel post partita della vittoria in Frosinone-: «Abbiamo giocato un’ottima partita, tecnica e coi giusti appoggi, con le giuste distanze. In fase di possesso molto molto bene, in fase di non possesso abbiamo concesso qualcosina in più rispetto al solito ma i ragazzi hanno fatto una grande gara. Volevamo tornare alla vittoria e ci siamo riusciti. Quanta maturità nella squadra? Tanta, ho la fortuna di avere questi ragazzi che cercano sempre di dare il massimo. Non è semplice, in questo momento dopo aver vinto lo scudetto con cinque giornate ...

Inter-Torino in campo tra poco per la partita della 34ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 12:30 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi in campo con tutti i titolarissimi a ...

Parolo prima di Sassuolo-Inter in programma oggi alle 20:45, dagli studi di DAZN ha espresso la sua opinione riguardo la formazione mandata in campo da Simone Inzaghi . SCELTE DI FORMAZIONI – Marco Parolo ha espresso così la sua opinione prima di ...

L’ Inter oggi sarà in trasferta sul campo del Frosinone , per poi chiudere la stagione con Lazio e Verona. Simone Inzaghi punta ancora a tre record da battere. PUNTI ? Triplo obiettivo per l’ Inter in questa finale di stagione, contraddistinto da tre ...

