Presunti ladri quasi rubano manufatti preispanici da un sito archeologico in Perù

(Di venerdì 10 maggio 2024) Scoperta dia Rischio di Furto in uninUn’operazione di recupero a seguito di un incidente sospetto in unpreispanico inha rivelato la presenza di vasi di ceramica antichi. Un cittadino ha segnalato il prelievo “illecito” deial Ministero della Cultura, che ha immediatamente inviato funzionari ai siti archeologici di Lauri e Pampa Libre, nord di Lima. Una Scoperta Straordinaria Neldi Lauri, il team governativo ha rinvenuto 10 vasi di ceramica mai visti prima, appartenenti probabilmente alla cultura Chancay, risalente al 1100-1450 d.C. Questiin bianco L'articolo proviene da News Nosh.

Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio esprimere la mia soddisfazione , da san Salvatore se e da consigliere comunale, per questa risposta di rilevante importanza che abbiamo registrato per la nostra Telesia. Ringrazio per l’attenzione rivolta il ...

Archeologia dell’Edilizia storica a Paladina - Archeologia dell’Edilizia storica a Paladina - Presso la Sala Polifunzionale, l’Amministrazione Comunale di Paladina, in collaborazione con Fondazione Lemine e Università Cattolica di Milano, presenta gli esiti della ricerca "Archeologia ...

Agli Augustali partito il cantiere spettacolo per il progetto di scavo e restauro nella cd. Stanza del Custode - Agli Augustali partito il cantiere spettacolo per il progetto di scavo e restauro nella cd. Stanza del Custode - E’ partito in questi giorni al Parco archeologico di Ercolano il cantiere spettacolo nella cd. Stanza del Custode della Sede degli Augustali che contempla documentazione, scavo, manutenzione e ...

Quattro milioni per riqualificare il Museo archeologico di Perugia e l’area di Carsulae - Quattro milioni per riqualificare il Museo archeologico di Perugia e l’area di Carsulae - Due milioni per per il Museo archeologico nazionale dell’Umbria e altrettanti per l’area archeologica di Carsulae. C’è anche l’Umbria all’interno dei cinque decreti, firmati venerdì dal ministro della ...