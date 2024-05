L' Ascoli torna in C dopo 9 anni | il successo sul Pisa non basta

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 - Il Del Duca saluta squadra e società con una pioggia di fischi e durissime contestazioni. L'in C: la drammatica sentenza è arrivata. Il Picchio batte 2-1 ilall'ultima giornata, ma retrocede in virtù dei risultati delle altre. Prima della partita sono stati tantissimi i tifosi a ritrovarsi all'inizio di viale Costantino Rozzi per prendere parte al 'corteo dell'orgoglio ascolano'. Il popolo bianconero marcia compatto verso lo stadio per poi fare il proprio ingresso. Nella notte sul cavalcavia ferroviario era comparso il macabro manichino impiccato raffigurante Pulcinelli con uno striscione di protesta rivolto proprio al patron. Le durissime contestazioni riprendono sugli spalti sia prima del fischio d'avvio, nel corso del match e ...

Dopo ventidue anni il Como torna in Serie A - dopo ventidue anni il Como torna in Serie A - Col Cosenza, negli ultimi 90 minuti di stagione, basta un pari, perchè il Venezia perde e vai ai playoff ...

L'Inter schianta il Frosinone (0-5), Lautaro torna al gol dopo due mesi: in rete anche Frattesi, Arnautovic, Buchanan e Thuram - L'Inter schianta il Frosinone (0-5), Lautaro torna al gol dopo due mesi: in rete anche Frattesi, Arnautovic, Buchanan e Thuram - Il Frosinone sbaglia troppo in fase offensiva, l’Inter ringrazia e ritrova i tre punti dopo le polemiche per l’inattesa (e clamorosa) sconfitta contro il Sassuolo. Segnano ...

Serie B - Dopo 21 anni il Como torna in Serie A: dalla coppia Fabregas-Roberts alla proprietà più ricca d'Italia - Serie B - dopo 21 anni il Como torna in Serie A: dalla coppia Fabregas-Roberts alla proprietà più ricca d'Italia - SERIE B - Ventunanni di saliscendi tra diletanti, Serie C e campionato cadeto. Poi l'approdo della facoltosa proprieta dei fratelli indonesiani Hartono ...