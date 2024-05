Panchina Milan - segnale chiaro da Conceicao | vuole lasciare il Porto e …

Olivier Giroud è pronto per le sue ultime partite in Italia prima di volare negli Stati Uniti. L’attaccante del Milan vuole ancora stupire Mancano tre gare di campionato e poi Giroud lascerà l’Italia, dove ha sicuramente vissuto un’esperienza ...

Nuovo allenatore Milan: c’è un “ignorato” speciale per il dopo Pioli, tecnico snobbato - Nuovo allenatore milan: c’è un “ignorato” speciale per il dopo Pioli, tecnico snobbato - Sia milan che Napoli sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Per il dopo Pioli c’è un ignorato speciale, allenatore snobbato Il Giornale fa il punto sul futuro del milan e nello specifico sulla sce ...

Juve, Balzarini: 'Mi è stato detto che il Milan si è ritirato dalla corsa per Motta' - Juve, Balzarini: 'Mi è stato detto che il milan si è ritirato dalla corsa per Motta' - Balzarini ha poi aggiunto su Motta: 'Restano però le notizie di un sondaggio da parte del PSG nei confronti dell'italo-brasiliano' ...

Juve, Oppini: 'È una follia lasciare a casa Conte, lui ti garantisce resa sicura subito' - Juve, Oppini: 'È una follia lasciare a casa Conte, lui ti garantisce resa sicura subito' - Lognari parlando di Conte ha scritto: 'È il nome che accende l’entusiasmo della piazza milan in maniera naturale ed inequivocabile' ...