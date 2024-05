Sabrina Salerno - video intervista L’acchiappatalenti | Il talento è qualcosa di magic - spero di fare il circo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) La nostra, tra i protagonisti del nuovo talent show, in onda su Rai1, che ci ha parlato anche dei suoi live in giro per il mondo Vi presentiamo la nostra, tra i protagonisti del nuovo talent show, che ci ha parlato anche dei suoi live in giro per il mondo.cast e uscita Con la regia di Luca Alcini e condotto da Milly Carlucci, con i giudici Simona Ventura, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e gli acchiappatalenti Mara Maionchi, Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni,e Wanda Nara,andrà in ...