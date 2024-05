(Di venerdì 10 maggio 2024) Il sogno. Anzi, tutto sommato un doppio sogno, perchésarà in campo due volte. Nel calcio, con i rossoblù di Thiago Motta e nel basket, con ladi Luca Banchi. Ma partiamo con ordine, almeno dal punto di vista temporale. Alle 18, al Maradona, la sfida tra il Napoli e il. Vecchie ruggini tra i due club, dai tempi in cui Aurelio De Laurentiis, il proprietario degli azzurri, definì minuzzaglia la società di Joey Saputo. Il tempo è galantuomo, le parti si sono invertite e ilha una storia che non si può dimenticare. Oltre alla storia, però, c’è il presente: quattro punti di vantaggio su Atalanta (che deve recuperare un match) e Roma sono un bel bottino a tre giornate dalla fine. Se ildovesse vincere, allora domenica si sistemerebbe davanti alla tivù e a fare il tifo ...

La calma prima della tempesta, ancora 24 ore di tempo prima di iniziare l’avventura dei playoff della Serie A. Per le lombarde impegnate, Emporio Armani Milano e Germani Brescia un giorno in più di attesa visto che saranno impegnate a partire ...

Archiviata nello scorso weekend la regular season 2023-2024, la Serie A di Basket si concentra ora sulla fase più importante: scattano domani, infatti, i playoff per assegnare il titolo di campione d’Italia. Si parte con i quarti di finale – Serie ...

La seconda serie dei quarti di finale degli LBA Playoff 2024 prende il via sabato sera alle ore 20.45 con Gara 1 tra le teste di serie numero 1 e 8, ossia Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona Tortona. La Virtus Bologna è all’apparizione ...

Bologna e Virtus, una notte... da campioni - bologna e virtus, una notte... da campioni - Il sogno. Anzi, tutto sommato un doppio sogno, perché bologna sarà in campo due volte. Nel calcio, con i rossoblù di Thiago Motta e nel basket, con la virtus di Luca Banchi ...

Serie A1, ecco il programma delle gare 1 e dove vederle - Serie A1, ecco il programma delle gare 1 e dove vederle - Pistoia è impegnata domenica a Brescia. Ad aprire il programma sarà un’interessantissima Venezia-Reggio Emilia Ci siamo ormai. Stanno per prendere via i playoff di Serie A1, che cominceranno sabato co ...

LBA Playoff - Gara 1 Virtus Bologna vs Bertram Derthona sabato alle 20:30 - LBA Playoff - Gara 1 virtus bologna vs Bertram Derthona sabato alle 20:30 - LE CURIOSITÀ virtus Segafredo bologna - Marco Belinelli ha segnato 297 triple in campionato con la virtus bologna, a -3 da quota 300. Il capitano bianconero è al terzo posto all-time nella storia del ...