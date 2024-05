Basket - Libertas al cardiopalma | Faenza affonda 63-64

(Di venerdì 10 maggio 2024) Livorno, 10 maggio 2024 - Immortale questaè costretta ad arrendersi 63-64. Gli uomini di Andreazza compiono un vero e proprio blitz al PalaCattani e vincono gara-3 dei quarti di finale dei playoff in terra emiliana all’ultimo tuffo, a due secondi dalla sire. Merito di Andrea Saccaggi, l’uomo più esperto e più atteso in casa LL per questa post season. Adesso Fantoni e compagni conducono la serie 2-1 e domenica in palio c’è il match point per chiudere i conti e volare in semifinale. Altrimenti, sarà gara-5 al PalaMacchia, avendo con questa vittoria esterna guadagnato nuovamente il fattore campo. STARTING FIVE LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza) FA: Siberna, Papa, Pastore, Begarin, Poletti (all. Garelli) 1QT (16-21) Prende la linea di fondo e appoggia la palla al vetro, ...

Livorno, 4 maggio 2024 - Buona la prima per la Libertas , che fa sua Gara-1 dei quarti di finale playoff per l’A2 battendo Faenza 83-68 . Squadra tostissima, piena a zeppa di talento e ben allenata da coach Garelli, ex LL che nel 2021 sfiorò il salto ...

Livorno, 6 maggio 2024 - La Libertas scivola in casa contro Faenza , in gara-2 dei quarti di finale playoff per l’A2. Faenza si impone al PalaMacchia 62-67 , pareggiando la serie, dopo il ko netto di gara-1. gara-2 i Blacks l’hanno vinta per gli ...

