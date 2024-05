Frosinone Inter - Inzaghi | Vi spiego il doppio ruolo di Barella Su Buchanan…

L'Inter batte 5-0 il Frosinone allo Stirpe nell'anticipo della 36ª giornata della Serie A 2023-2024: di Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martinez e Thuram i gol che inguaia no la formazione di Di Francesco .Continua a leggere

Frosinone, 10 maggio 2024 - Trentaseiesima giornata di Serie A che si apre con il match del Benito Stirpe, dove il Frosinone ospita l'Inter. Per i ciociari si tratta di una gara fondamentale in chiave salvezza, la squadra di Di Francesco vuole fare ...

Capuano: "La sconfitta con il Sassuolo figlia anche di una certa casualità. - Capuano: "La sconfitta con il Sassuolo figlia anche di una certa casualità. - Smaltita la festa scudetto, la pausa dell’#Inter è finita e si è tornati alla normalità, pur con grande turn over e spazio a chi è stato meno utilizzato da #inzaghi. Risultato eccessivo nella quantità ...

FROSINONE - Brescianini: "Dobbiamo guardare avanti per raggiungere il nostro obiettivo" - frosinone - Brescianini: "Dobbiamo guardare avanti per raggiungere il nostro obiettivo" - Marco Brescianini, centrocampista del frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga per 0-5 contro l'Inter: "Cosa ci è mancato Purtroppo stasera è andata così, dobbiamo guard ...

Frattesi: "Inter, evitiamo brutte figure. Col Sassuolo gara condizionata" - Frattesi: "Inter, evitiamo brutte figure. Col Sassuolo gara condizionata" - Il centrocampista nerazzurro e il tecnico Simone inzaghi hanno commentato il netto successo ottenuto a frosinone: le dichiarazioni ...