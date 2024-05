La Fortitudo Bologna chiude la serie con Treviglio | è semifinale

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Bergamo), 10 maggio 2024 – Una vittoria da. Sofferta, aggrappandosi al match con le unghie e con i denti, non mollando mai la presa e, dopo più di quaranta minuti a rincorrere, piazzando la zampata decisiva nel supplementare. E’ stata una sfida tutta in salita, tutta di rincorsa per la formazione di Attilio Caja che ha fatica, è andata all’intervallo sotto di appena 7 punti, 27-20, dopo aver tirato col 20 per cento dal campo (5/25 complessivo nel primo tempo), faticato al rimbalzo e dopo che i suoi terminali principali Aradori, Freeman e Ogden avevano fatto registrare prestazioni molto al di sotto dei propri standard. E’ stata la difesa, che ha limitatosia nel primo che nel secondo tempo, a fare la differenza. Una difesa che ha inaridito l’attacco bergamasco e che ha contribuito a dare quel minimo di ...

