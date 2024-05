Frosinone-Inter 0-5 - Di Francesco non ci sta | Risultato bugiardo

(Di venerdì 10 maggio 2024) “, normale che nel finale psicologicamente siamo andati in crisi. Abbiamo cambiato qualcheprete per gestire la prossima partita, ci siamo un po’ disuniti: loro ripartivano forte, sono una grande squadra. Noi abbiamo creato tante occasioni per poter far male ma siamo stati poco lucidi nelle scelte finali. Avremmo meritato un altro, al di là della forza dell’”. Queste le parole dell’allenatore del, Eusebio Di, a Dazn dopo il pesante ko contro l’allo Stirpe per 0-5: “Prendere questi 5 gol dà fastidio contro una squadra libera mentalmente, che magari è venuta qui a fare una partita diversa da quella precedente a livello mentale perché c’erano i riflettori puntati. Non dico che sia stato ...

