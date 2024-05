Ascoli retrocesso in C - scatta la contestazione dei tifosi

Ascoli - Un Manichino impiccato . Alla vigilia della partita decisiva di questa sera che vale i playout per rimanere in serie B fra Ascoli e Pisa c'è stato un grave episodio che alimenta la...

Calcio, serie B: l'Ascoli retrocede in Lega Pro. Non basta il successo contro il Pisa - Calcio, serie B: l'ascoli retrocede in Lega Pro. Non basta il successo contro il Pisa - Al Del Duca finisce 2-1, ma le contemporanee vittorie di Bari e Ternana condannano i bianconeri alla retrocessione diretta. Dura contestazione dei tifosi verso il patron Pulcinelli ...

All'intervallo Ascoli avanti con il Pisa (Botteghin) e spera nei playout: ma Bari e Ternana sono in vantaggio - All'intervallo ascoli avanti con il Pisa (Botteghin) e spera nei playout: ma Bari e Ternana sono in vantaggio - ascoli «Il calcio per noi non è soltanto un fatto sportivo, è un fatto sociale, per questo faremo di tutto perché la bella favola continui». Queste erano le ...

“Questa Curva non retrocede” – VIDEO - “Questa Curva non retrocede” – VIDEO - Voci, incitazione e contestazione verso la società. Così il popolo ci ascoli si è avvicinato al Del Duca per la sfida contro il Pisa (ore 20:30). Corteo che è partito dal sottopassaggio del "Palazzo d ...