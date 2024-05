Cinquina Inter a Frosinone - la risposta alle critiche per inseguire il record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano – Il campionato vinto con cinque giornate d'anticipo non era bastato per "salvare" l'per la sconfitta contro il Sassuolo. Non certo per quel che poteva perderci la formazione nerazzurra, che a Reggio Emilia ha semplicemente salutato la possibilità di superare i cento punti, quanto per le ricadute sulla lotta salvezza in cui sono tuttora invischiati i neroverdi, rilanciati però dal successo sulla capolista. La squadra di Inzaghi incontrava allo Stirpe un'altra pericolante, il, sempre con la logica del turnover a spingere il tecnico, che deve giustamente gratificare chi ha giocato poco e ha bisogno di capire chi potrà essere utile il prossimo anno. Stavolta l'non ha steccato, sebbene il primo tempo sia stato nei fatti molto simile a quello di Reggio Emilia. ...