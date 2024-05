Feralpi-Ternana 0 a 1 - Fere ai play out

Feralpisalò-Ternana 0-1, Luperini: "Anima, cuore e gambe per la salvezza" - feralpisalò-Ternana 0-1, Luperini: "Anima, cuore e gambe per la salvezza" - Gregorio Luperini, capitano di giornata per la Ternana, ha parlato a AM Terni Tv dopo la vittoria di Piacenza: "Mi aspettavo questa feralpisalò, tutti devono giocarsela fino alla fine.

LIVE - 2-1 dello Spezia, Ternana ora ai play out - LIVE - 2-1 dello spezia, Ternana ora ai play out - Cambia ancora il risultato al Picco, lo spezia la ribalta con la doppietta di Esposito. Al momento i liguri sarebbero salvi, Ternana che vince a Piacenza ora farebbe i play out insieme al Bari, Ascoli ...

Venezia, mister Vanoli: «Finché abbiamo una possibilità di vincere daremo tutto» - Venezia, mister Vanoli: «Finché abbiamo una possibilità di vincere daremo tutto» - Il tecnico è consapevole che è molto bassa la percentuale della promozione diretta: «Viviamo la gara con serenità» ...