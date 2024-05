Il Papa indice il Giubileo La speranza si traduca in pace

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - È nel segno dellailordinario 2025 cheFrancesco, con la presentazione e la lettura della Bolla "Spes non confundit" (lanon delude) ha indetto ufficialmente nel pomeriggio. L'Anno Santo comincerà il 24 dicembre di quest'anno con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e si concluderà il 6 gennaio 2026. Il 29 dicembre il Pontefice aprirà la Porta Santa di San Giovanni in Laterano, e il 1 gennaio quella della Basilicale di Santa Maria Maggiore, mentre il 5 gennaio sarà aperta la Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura. Nella Bolla, letta dal protonotario apostolico Leonardo Sapienza, il Pontefice esprime anche il suo desiderio di aprire la Porta Santa in un carcere e non manca di lanciare appelli ai governi affinché assumano ...