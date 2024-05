Aurora boreale in Italia | le immagini mozzafiato in una notte unica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una serata davvero speciale, quella del 10 maggio, con il cielono che si è colorato di rosso regalando a chi è riuscito a osservarlo da un punto buio lo spettacolo dell’. Dopo le 21, tantissime foto hanno iniziato a fare capolino sui social, scattiprovenienti da ogni regione e realizzati da utenti increduli di fronte a una meraviglia che solitamente si può osservare soltanto nelle regioni polari. A rendere possibile il fenomeno anche a latitudini più basse, come quellene, è stata la forte tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra in queste ore. Questo fenomeno eccezionale era stato annunciato, suscitando grande attesa tra gli appassionati, e si è manifestato con colori rossi che hanno illuminato l’orizzonte nord, rendendo possibile osservare lo spettacolo non ...