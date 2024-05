VICENZA | IL CUORE DELLA CITTA’ BATTE PER GLI ALPINI, TORNA L’ADUNATA DOPO 33 ANNI - vicenza | IL CUORE DELLA CITTA’ BATTE PER GLI ALPINI, TORNA L’ADUNATA DOPO 33 ANNI - 10/05/2024 vicenza – E’ iniziata ufficialmente la 95esima Adunata Nazionale degli Alpini. Tornata a vicenza dopo 33 anni. Alzabandiera e deposizione della corona ai caduti, in una Piazza dei Signori, ...

Le “stelle alpine” in viaggio con i mariti verso l’Adunata di Vicenza: «Emozioni uniche che vanno vissute» - Le “stelle alpine” in viaggio con i mariti verso l’Adunata di vicenza: «Emozioni uniche che vanno vissute» - Mogli e compagne al seguito: «Bisogna avere spirito di adattamento e vestiti comodi. Sono giorni bellissimi» Le chiamano le “stelle alpine”. Sono le mogli, le compagne, le fidanzate delle penne nere.

Adunata a Vicenza. «Non sei un vero alpino», poi strappa la bandiera italiana dal cancello: scoppia una lite furibonda - Adunata a vicenza. «Non sei un vero alpino», poi strappa la bandiera italiana dal cancello: scoppia una lite furibonda - vicenza - Una frase e una bandiera strappata: sono questi gli ingredienti che hanno poi portato a un diverbio acceso, con tanto di spinta, fra un uomo e una donna venerdì 10 maggio ...