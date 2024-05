CdS – l’annuncio via social è virale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-10 22:24:55 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Adesso è ufficiale. Mbappé lascerà il Paris Saint Germain al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante francese attraverso un video pubblicato sui propri canali. Mbappé annuncia l’addio al Psg Mbappé ha rivelato che “è il mio ultimo anno al Paris Saint-Germain, non rinnoverò e l’avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi. Provo un sacco di emozioni – ha continuato -, tanti anni in cui ho avuto l’occasione e l’onore di giocare per il più grande club francese che mi ha permesso di arrivare a questo punto”. Il video è stato corredato dalla didascalia Merci. I numeri di Mbappé con il Psg Mbappé ha militato nel Psg per 7 stagioni, totalizzando più di 300 presenze in tutte le ...