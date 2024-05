Negli Usa l' influenza aviaria rischia di diventare endemica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 10 maggio 2024) AGI - Gli scienziati temono che il ceppo H5N1 dell'diventi endemico nei bovini USA, favorendone la diffusione tra gli esseri umani, secondo quanto riportato da "Nature". Nuovi dati mostrano che il virus può effettuare il salto di specie avanti e indietro tra mucche e uccelli, una caratteristica che potrebbe consentirgli di diffondersi in ampi territori. Inoltre, una singola mucca può ospitare diversi tipi di virusli, che potrebbero, nel tempo, scambiare materiale genetico per generare un ceppo in grado di infettare più facilmente l'uomo. "Alla fine si arriverà inevitabilmente alla combinazione sbagliata di segmenti genetici e mutazioni", afferma Michael Worobey, biologo evoluzionista dell'Università dell'Arizona a Tucson. "Qualsiasi opportunità avessimo avuto per stroncare il problema sul nascere, l'abbiamo ...