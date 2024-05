Pestaggio dello studente italiano a Miami - la procura di Roma apre un' inchiesta

(Di venerdì 10 maggio 2024) AGI - Ladiha aperto un fascicolo a mo45, senza indagati e senza ipotesi di reato, in relazione all'episodio avvenuto adove il giovane Matteo Falcinelli e' stato legato e malmenato dalla polizia nel febbraio scorso dopo un arresto. Il procedimento e' stato avviato alla luce della segnalazione arrivata a piazzale Clodio dal Consolatodi. In attesa della denuncia da parte del ragazzo, in cui si potrebbero ipotizzare i reati di tortura e lesioni, gli inquirenti dovranno valutare le questioni legate alla competenza e alla giurisdizione. "Abbiamo riscontrato la massima disponibilita' deltore capo Francesco Lo Voi e deltore aggiunto Ilaria Calo' e quindi, nei prossimi giorni, presenteremo una ...

