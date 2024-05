Spettacolo in Irpinia - l’aurora boreale illumina di rosso il cielo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una rarissima auroravisibile quella visibile dai cieli della nostra regione in queste ore serali del 10 maggio 2024. La webcam curata dall’Associazione Falchi Monteforte che ringraziamo, e pubblicata anche sul nostro sito ha immortalato questo magnifico scatto alle 22.30?. E’ quanto scritto dall’Osservatorio di Montevergine. Il fenomeno era molto atteso dagli appassionati visto che era stato annunciato a causa della tempesta geomagnetica che sta colpendo la terra in queste ore e che ha resovisibile a insolite latitudini in diverse parti d’Europa. “Panorama del paese di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. Inquadratura posta alla quota di circa 800 mt. s.l.m. con vista panoramica sul massiccio del Partenio. In particolare, in primo piano visibile l’abitato di Monteforte ...