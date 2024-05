Moviola Frosinone Inter - l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 10 maggio 2024)arbitraledelvalido per la 36esima giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per il 36esimo turno di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Giua. 19? Gol Frattesi – Qualche protesta sulla rete dell’ex Sassuolo, accusato di averla toccata di mano. In realtà il