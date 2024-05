Superenalotto - a Napoli centrato il primo 6 dell’anno | oltre 100 milioni con una schedina da 2 euro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Aè statoun 6 da100dial. La giocata vincente è stata realizzata in una tabaccheria in via Toledo al civico 410. È la prima volta nel 2024 che viene centrata la vincita con punti sei, con un jackpot di 101.511.953,21. La vincita sarebbe stata ottenuta con unada appena due. La sestina vincente è stata: 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 – SuperStar 75. Risale al 16 novembre 2023 l’ultima vincita del “6” al. Era accaduto a Rovigo, dove erano stati vinti 85,1dicon unada tre. Prima ancora, il 10 giugno, con una giocata da due ...

