Terra Amara replica in streaming puntata serale del 10 maggio 2024 | Video Mediaset

(Di venerdì 10 maggio 2024) Triplo appuntamentooggi, venerdì 10con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 654, 655 e 656 trasmessi da Canale 5 in. Durante il trasferimento di Abdulkadir al carcere di Elazig, Vahap lo aiuta a fuggire e i due si nascondono tra le montagne di Cukurova in attesa di oltrepassare la frontiera. Betul assolda alcuni scagnozzi per rapire Colak e attuare il piano ordito da mesi per uccidere Zuleyha. Uno degli scagnozzi di Betul invita Zuleyha a incontrarsi col suo capo. Betul attira Zuleyha in una trappola e cerca di ucciderla con la pistola di Colak. Hakan cerca di convincere Fikret di ignorare dove si trovi il proprio socio.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda domenica 12 maggio alle ore 15:00 su Canale 5. Continuano gli intrighi che interessano Zuleyha e tutto ciò che ruota attorno a Villa Yaman, intanto Betul viene ...

Zuleyha e Hakan Manca poco al finale di Terra Amara . Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio. ...

Tutte le anticipazioni di Terra Amara per la puntata del 10 maggio: news, trama, streaming e puntate della serie turca - Tutte le anticipazioni di terra amara per la puntata del 10 maggio: news, trama, streaming e puntate della serie turca - Venerdì 10 maggio su Canale 5 è prevista una nuova attesissima puntata della soap turca. Quali sono le anticipazioni di terra amara in vista della serata Ecco cosa c’è da sapere nello specifico: ...

Terra Amara, la puntata del 10 maggio: trama, cast e curiosità - terra amara, la puntata del 10 maggio: trama, cast e curiosità - Venerdì 10 maggio, in prima serata su Canale 5, è in onda una nuova puntata di terra amara. La soap è trasmessa dalle 21:25 circa e prende il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!. terra ...

Terra amara anticipazioni domenica 12 maggio 2024: Gaffur smaschera Hakan - terra amara anticipazioni domenica 12 maggio 2024: Gaffur smaschera Hakan - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...