Incendio in una comunità per ragazzi | morto un giovane | 16enne ustionato ' Qualcuno si è lanciato dalle finestre'

Virgilio Notizie

... come l'di edifici pubblici. Durissimo il comunicato diffuso ieri dal Consiglio permanente ... Questo intervento abusivo assumeconnotazione ancora più grave perché, nella persona del ...Undivampato intorno alle 2.30, per cause ancora da chiarire, ha colto nel sonno gli ospiti dicomunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine . Un giovane di ... Udine, incendio in una comunità per minori: fiamme nella notte, un morto e diversi intossicati. La situazione Un ragazzo di 17 anni è morto in un incendio divampato la notte scorsa in Friuli, all'interno di una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato, comune in provincia di Udine… Leggi ...È di un morto e due feriti il drammatico bilancio dell'incendio divampato stanotte intorno alle 2.30 nel centro di accoglienza per minori Aedis a Santa ...