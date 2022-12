LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2022 in DIRETTA | Kriechmayr vicino alla vittoria | amarezza Paris

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI12.21 L’austriaco Otmar Striedinger è 13° a 4.36. La sensazione è che il podio non muterà più. 12.19 Il tedesco Romed Baumann è 10° a 3.22. Distacchi abissali. E pensate quando scenderanno gli atleti di seconda e terza fascia… 12.18ha ormai ipotecato la, 2° Crawford a 0.40, 3° Kilde a 0.68, 4° Odermatt a 1.46, 5° Cochran-Siegle a 1.87, 6° Casse a 2.24, 7°a 2.29. 12.17 Da dimenticare ladi Marsaglia, 10° a 3.26. Queste erano le sue condizioni, ma il veterano romano non è riuscito ad incidere. 12.15 Partenza lenta per ...

11.30: Per il momento è tutto, appuntamento per le 13.00 per la seconda manche del gigante di Semmering. A più tardi 11.29: Così le azzurre che non si sono qualificate per la seconda manche:... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Dominik Paris a caccia del riscatto in un ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Gut-Behrami e Shiffrin impressionano ma Bassino e Brignone sono subito dietro! Alle 13.00 la seconda manche La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.