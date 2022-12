LIVE Sci alpino | Gigante Semmering 2022 in DIRETTA | si parte alle 10 00 | la startlist Bassino e Brignone ci provano

OA Sport

In totale sono quattro le vittorie di Shiffrin a Semmering, con la nativa di Vail che riuscì nel 2016 a realizzare una clamorosa tripletta. In questa stagione, però, Shiffrin sembra essere meno ...La seconda prova di Bormio prenderà il via alle ore 11.30 e darà modo ai protagonisti della velocità di saggiare le condizioni della pista valtellinese. Nella giornata di ieri il miglior tempo è stato ... LIVE Sci alpino, seconda prova Discesa Bormio 2022 in DIRETTA: pettorali di partenza, Dominik Paris per ritrovare fiducia CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del Gigante di Semmering – Presentazione della tre giorni di Coppa a Semmering – Il programma della Coppa del Mondo di sci alpino ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta tv e streaming, il gigante Semmering. E' la tredicesima gara della CdM femminile 2022-23 ...