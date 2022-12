Ucraina | Zelensky “Risponderemo al terrore russo”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ci stiamo preparando per i prossimi mesi. I nostri obiettivi sono invariati: liberazione della nostra terra, sicurezza per la nostra gente, ricostruzione del nostro Paese dopo gli attacchi russi. Questi sono gli elementi della vittoria, a cui ci stiamo avvicinando passo dopo passo”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr, su Telegram.“Ci stiamo preparando per diverse varianti di azione dello Stato terrorista, ne vediamo le intenzioni. E”, aggiunge, che si rivolge così agli ucraini: “Ricordate chi sta combattendo contro di noi. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i terroristi russi potrebbero tornare attivi. Disprezzano i valori cristiani e tutti i valori in generale. Pertanto, vi preghiamo di prestare attenzione ai segnali dei raid aerei, aiutarvi ...

Nel citare le sue parole, il ... In il Natale si festeggiava tradizionalmente il 7 gennaio, come in Russia, ma sempre più ...