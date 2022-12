Sci alpino | i convocati dell’Italia per le gare di Bormio Dominik Paris deve ritrovarsi | ci sono Innerhofer e Casse

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Coppa del Mondo 2022-2023 di scimaschile tornerà in scena atra il 28 e il 29 dicembre. Sulla mitica pista Stelvio ci sarà spazio per la quinta discesa libera stagionale (preceduta dalle prove cronometrate di Santo Stefano e del 27 dicembre) e per il terzo superG di questa annata agonistica. L’Italia spera di essere grande protagonista nelle dueveloci che chiuderanno l’anno solare e si affiderà in particolar modo a. L’altoatesino ha sofferto nella prima parte di stagione, ma spera disu una pista dove ha vinto per ben sette volte nel massimo circuito internazionale itinerante. Il leader del movimento tricolore maschile sarà affiancato da Christof, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Mattia, ...