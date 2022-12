Rugby | caso Traorè | la Procura apre una inchiesta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Aperta una indagine Cherifdue giorni fa ha denunciato l’ennesimo atto razzista. Dei compagni di squadra della Benetton Treviso, per Natale, gli hanno regalato una banana marcia. Il gesto è stato segnato sui social e poi è arrivata la replica della società che ha deciso di sospendere il colpevole dello scherzo di pessimo gusto. Scherzo a sfondo razzista vista le origini del giocatore da anni bandiera della Nazionale. Una triste vicenda che non si conclude qui dato che ora è intervenuta anche la Federazione., interviene la FIR “La FIR informa che laFederale ha avviato le indagini necessarie ad accertare i fatti, nonché le responsabilità collettive e dei singoli, a tutela dei valori fondanti e della reputazione del Gioco. La Benettonha contestualmente deciso di sospendere cautelativamente, ...

Vogliono che salti qualche testa Roma 24/02/2019 -torneo 6 Nazioni / Italia - Irlanda /foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Cherif Traore La Procura Federale ha aperto un'inchiesta sul...... che ieri ha aperto un'inchiesta sul. Lo scrive La Stampa, che riporta il contenuto della nota della società. "Benettone la Federazione Italianadesiderano ribadire la propria ferma ... Caso Cherif Traorè: la Procura Federale avvia un'indagine