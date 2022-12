Qatar 2022 | Di Maria prevede trionfo mondiale | ' farò gol e vinceremo' nella chat con la moglie

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Ladi Angel DiJorgelina Cardoso ha pubblicato sui social gli screenshot dellaWhatsApp con il marito in cui il 'Fideo'va ildell'Albiceleste. "Sarò campione del mondo, amore mio. È scritto. E segnerò un gol, come al Maracanã e a Wembley", con riferimento alle reti decisive del 34enne dio Rosariofinale di Copa América 2021 in Brasile efinalissima contro l'Italia di quest'anno a Wembley. Durante i festeggiamenti laha confessato: "La prima cosa che mi ha detto Ángel a fine partita è stata 'te l'avevo detto'". Nelle storie Instagram, sopra gli screenshot del Fideo, Jorgelina Cardoso ha scritto una frase: "Abbiamo scelto di credere ed è successo".

La Gazzetta dello Sport

Leo Messi ha da pochi giorni realizzato uno dei sogni più grandi della sua vita, ovvero diventare campione del mondo. Il giocatore argentino, dopo aver vinto la Coppa in, ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni simpatici scatti che gli hanno permesso di infrangere un altro record . Di cosa si tratta Mondiali al bacio anche per RaiPlay. Record di device ......45 Fenerbahçe - Baskonia 70 - 76 20:30 Barcelona - Panathinaikos 74 - 68 20:30 Partizan - Anadolu Efes 82 - 79 Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI16:00 Croazia - Marocco 2 - 1 CALCIO - ... Un Mondiale povero e banale. La dimostrazione Solo due gol su punizione L’incontro di ieri sul mar Morto, in Giordania, alla presenza di leader regionali e rappresentanti Ue, Onu, della Lega araba, dell’Oic e del Consiglio di cooperazione del Golfo. Il premier ...Dopo la vittoria al Mondiale con l'Argentina, Leo Messi ha pubblicato un video sui propri profili social commentando il successo della propria squadra: "Da Grandoli ai Mondiali in Qatar ...