Manovra | Pos | mutui | cartelle | bonus 18enni Tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La revisione delcultura per i, la mini-proroga del super, la possibilità di rinegoziare i, gli interventi contro il caro-energia, la stretta sul Reddito di cittadinanza e le multe per chi rifiuta i pagamenti con i Pos, con l’apertura però di un tavolo per abbattere le commissioni pagate dai commercianti per i pagamenti sotto i 30 euro. Sono alcuni degli emendamenti alla legge di Bilancio approvati stanotte, nella lunga maratona in Commissione Bilancio alla Camera. Il testo arriverà domani mattina in Aula per la discussione generale e poi, dopo la pausa natalizia, sarà all’esame del Senato. Ecco, dunque, una panoramica delle principalisulla. Lain: al via un tavolo per abbattere le commissioni sui ...