Inchiesta Juve | Ecco cosa rischiano ora anche i calciatori - Top News

Sul fronte Uefa c'è l'parallela che potrebbe anche - come estrema ratio - portare ad una (improbabile) revoca di trofei ma il rischio di un'esclusione dalle coppe non è ancora scongiurato.... si stia concentrando proprio su quei contenuti, spartiacque chiave dell'sportiva. Con ... Nella tempesta delle stagioni Covid, lavara una "manovra stipendi" che secondo i magistrati ...La rivoluzione della Juventus potrebbe riguardare anche l'allenatore: Zidane pronto a detronizzare Allegri ma ci sono degli ostacoli ...Il reato contestato riguarda l’ambito finanziario ed il capoluogo lombardo è la sede della Borsa, ma secondo il procuratore il trasferimento del processo non avrebbe senso. La Procura Generale di Cass ...