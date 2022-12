Un' idea? La cabina armadio! O uno spazio per il metaverso

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 dicembre 2022) C’è chi la prende con gioia come Diego Abatantuono. Nella nuova commedia Il mammone, remake Sky del film francese Tanguy, con Angela Finocchiaro, prende le misure della stanza del figlio, in procinto di lasciare la casa dei genitori, per farsi finalmente l’agognato studio. Dovrà rimandare il progetto, ma questa è un’altra storia. C’è chi, invece, vive con angoscia la partenza della figlia per gli studi all’estero. Come Héloise, la protagonista del nostalgico film francese Selfie di famiglia di Lisa Azuelos. Quando i figli se ne vanno di casa, cosa fare della loro “vecchia” stanza? (Getty) Due volti diversi della stessa situazione per quella che chiamano “sindrome del nido vuoto”, quel particolare stato psicologico che colpisce i genitori nel momento in cui i propri figli spiccano il volo. Ma se sulle implicazioni emotive sono stati scritti saggi interi – ne ha riflettuto di recente ...