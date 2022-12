Antonella vuole lasciare Edoardo | “Non siamo fatti per stare insieme” | ecco la reazione di Donnamaria – VIDEO

Blog Tivvù

lasciare Edoardo: "Non siamo fatti per stare insieme" Appena entrata in saunasi è trovata nuovamente un muro di fronte e Edoardo si è alzato ed è andato via ( "Ci possiamo ...E, in tal senso, la Trattoria ' La Signora del Vento' viene incontro a chitrascorrere ... il signor Renato, la mogliee il figlio Domenico, gli ultimi due in cucina. Per le due ... Antonella vuole lasciare Edoardo: la reazione di Donnamaria sorprende Il coinquilino ha cercato di bloccarlo fermandolo e convincendolo a rimanere per parlare e chiarire la situazione con Antonella. Ma il gieffino non ha voluto sentire ragioni e se ne è andato.Antonella Fiordelisi vuole lasciare Edoardo al GF Vip: “Non siamo fatti per stare insieme”, ecco la reazione di Donnamaria, ecco il video.