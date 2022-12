Gf Vip 7 | nuove frizioni in Casa tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia | ecco cos’è successo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 dicembre 2022)edsono sempre più vicini, ma questa notte c’è stato un litigio.dubita dell’interesse dianche perché quest’ultima non vuole dormire con lui nel van. Il romano stava scherzando nel cortiletto con Antonella Fiordelisi eDonnamaria eha commentato: No, non dormiamo insieme. Non sto facendo la sostenuta sto facendo quella che andrà a dormire da sola in camera sua perché mi ha fatto girare i coglioni. Continua a fare il coglione che è l’unica cosa che ti riesce bene fare. Non me ne frega un cazzo perché devi aprire il limite delle cose su cui puoi scherzare e quelle su cui non puoi. Sono la persona più ironica e autoironica che tu conosca qui dentro quindi me ne sbatte un cazzo, ci sono modi e ...