Biathlon | IBU Cup 2022-2023 junior | Elia Zeni sul podio nella mass start in Val Martello

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si è conclusa con il sorriso la prima tappa di IBU Cupdi questa stagione. Sulle nevi in Valerano in programma duemaschile e femminile e sulle nevi italiane sono arrivati riscontri convincenti per gli atleti azzurri presenti. Un nuovoper la selezione del Bel Paese è stato conquistato da. Il biathleta nostrano è giunto terzo con un distacco dalla vetta di 39.9, commettendo quattro errori al poligono. Il polacco Konrad Badacz si è imposto con una serie al tiro di 0+0+1+0 a precedere di 19.8 il tedesco Hans Koellner (0+0+1+0) e appunto. Bene anche l’altro azzurrino, Christoph Pircher, che ha concluso quarto a 47.6 con tre errori nelle serie di tiro. Una ...

