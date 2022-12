Gigi D' Alessio | altra frecciata ad Anna Tatangelo? Ecco cosa farà con Denise

'Cient'anne' è il pezzo del '92 che consacrò l'investitura diD'lavorava come pianista per papà, che ne intuì prima di tutti il talento. Per meè un altro fratello e sono ...Nuovo colpo di scena in arrivo nella vita privata diD'. A quasi un anno dalla nascita del quinto figlio Francesco, il popolare cantante napoletano sarebbe pronto a sposarsi di nuovo. Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna, che ...Il cantante napoletano ha ormai archiviato la giovane collega, che ha amato per oltre un decennio e dalla quale ha avuto il figlio Andrea ...Anna Tatangelo ha atteso qualche giorno dall’intervista di Gigi D’Alessio in cui ha parlato per la prima volta di lei dopo l’addio. Ha scelto come sempre la strada dell’eleganza. Una foto in bianco e ...