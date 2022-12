Superbonus 110% | spinta per arrivare a gennaio Opzione donna verso la proroga

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Accrescere la decontribuzione per l?assunzione dei giovani da 6 a 8 mila euro. Prolungare fino a metàla possibilità di presentare la Cilas per i lavori del...

Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con Ludoil Energy per la ricessione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi e alper un valore fiscale pari a 1,3 miliardi di euro Intesa Sanpaolo cederà 1,3 miliardi di crediti a Ludoil Energy S.p. A., tra le principali aziende private del settore energetico, ...al% Vittorio Feltri: da abolire, mi irrita al 1000 per centoAvendo portato a termine il primo Sal e avendo già l'asseverazione e il visto di conformità, ora non ho la possibilità di cedere ...Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con Ludoil Energy per la ricessione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi e al superbonus 110 per un valore fiscale pari a 1,3 miliardi di euro ...