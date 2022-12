Capodanno a Napoli | il sindaco Manfredi sotto accusa | «I due concertoni costano troppo»

. 'La sensazione che si avverte girando in questi giorni per le strade e le piazze del Vomero ...e d'abbandono che anche in questo periodo affligge la collina partenopea è Gennaro, ...Il cartellone Natale in Nuceria edizione 2022, presentato ufficialmente stamane, affida il timone degli eventi ad una delle voci più famose di: cantante, attore e cantautore, Andrea Sannino ha duettato con artisti come Lucio Dalla ed il suo brano Abbracciame , nel 2015, è stato tra i più scaricati rimanendo ai vertici delle ...” La sensazione che si avverte girando in questi giorni per le strade e le piazze del Vomero è quella di un profondo sconforto e di una grande delusione per una serie di carenze che assumono una maggi ...Aumenta l’offerta nel mondo della ristorazione napoletana ma fioriscono irregolarità: al Vomero ispettori dell’Asl Napoli hanno chiuso ...