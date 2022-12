Chi l’ha visto | tutti i casi di oggi 67 dicembre 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Una nuova puntata di Chici aspetta in diretta, 7. E come sempre idi cronaca da raccontare non mancano. Purtroppo in Italia le scomparse, i gialli, gli omicidi da risolvere, sono all’ordine del giorno e il programma di Rai 3 è in prima linea, anche quest’anno, soprattutto per aiutare le famiglie delle persone scomparse. Che cosa è successo a Gaia mentre si trovava sulla nave partita da Genova e diretta a Palermo, dove l’attendeva la nonna? La ragazza, 20 anni, è sparita durante la navigazione. La mamma ospite in studio a “Chi?”, in onda mercoledì 7in prima serata su Rai 3 chiede: “Aiutatemi a capire cosa è successo a mia figlia”. La famiglia di Gaia ha già fatto sentire la sua ...