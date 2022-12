Agenzia ANSA

Apertura in rialzo per ilnaturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio guadagnano l'1,76%% a 137,07 euro al MWh. . 6 dicembre 2022Esempio tipo di questa categoria è la Tap che, oggi, col caro, la guerra in Ucraina e il blocco ... L'Ueal governo: rilanciato il progetto del Ponte sullo Stretto. Salvini esulta Purtroppo ... Gas: apre in rialzo oltre i 137 euro al MWh al Ttf di Amsterdam I contratti futures sul mese di gennaio guadagnano l'1,76% (ANSA) - MILANO, 06 DIC - Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...